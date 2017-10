Kuusmaa on kolme leegionäriga rahul, neljanda otsimisega ei kiirustata

Mida ütleb Kuusmaa aga oma praeguste leegionäride kohta? «Olen kõigi kolme mehega hetkel rahul. (Tagamängija) Nolan Cressler polnud asjata USA ülikoolitiimis oma meeskonna kapten – ta on tõeline meeskonnamängija. Tal on hea vise, aga kui tal oleks ka terav läbiminek, ei mängiks ta täna Raplas. Mängujuhi positsioonil kasutame teda olude sunnil, USA-s mängis ta viimastel aastatel ikkagi number kahe peal. (Ääremängija) Devonte Upsoni individuaalsed oskused on head, aga tal on vaja meeskonnamängu veel lihvida. Ka tema iseloom jääb veidi pehmeks. Ta on kõigega rahul – ükskõik, kas keegi söödab talle või ei –, aga vaja oleks veidi näljasemat suhtumist. (Ääremängija) Maris Ziedinsile on üheaastane mängupaus jätnud oma jälje. Nagu lätlasele kombeks, on ta korralik ja tark mängumees, aga mängupausi ja põlvetrauma tõttu pole ta enesekindlust veel leidnud.»

Kui Voolaidi võib taas platsil näha umbes pooleteise kuu pärast, siis täna naaseb vigastuspausilt meeskonna kapten Indrek Kajupank. «Kindlasti pole ta veel päris valmis, aga väljakule ta jookseb,» lisas Kuusmaa.

Mulluste finalistide BC Kalev/Cramo ja Rapla Avis Utilitase kohtumine algab Kalevi spordihallis kell 19.10.