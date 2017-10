Vahistati Brasiilia olümpiakomitee president

Lisaks Nuzmanile võeti vahi alla ka olümpiakomitee tegevjuht Leonardo Gryner. Vahistamised on osa operatsioonist Unfair Play ehk «Ebaaus mäng», mida viivad üheskoos läbi Brasiilia, Prantsusmaa ja USA võimud. Septembris otsis politsei läbi Nuzmani kodu, ta peeti küsitlemiseks kinni ja temalt võeti pass, et ta ei saaks riigist lahkuda. Nuzman on seni kõiki süüdistusi eitanud.

72-aastane Nuzman juhib Brasiilia olümpiakomiteed alates 1995. aastast. Teda süüdistatakse selles, et ta oli vahemeheks raha eest häälte ostmise skeemis, mida juhtis ROKi mõjukas liige Lamine Diack. Diack ise on juba alates 2015. aastast vahi all, sest teda süüdistatakse Venemaa dopinguskandaali varjamises.