Heynckes väldib rutakaid otsuseid

«Ma pean esmalt kogu asja analüüsima,» rääkis Heynckes ajalehele Rheinische Post ning kinnitas, et leping veel allkirjastatud pole. «Kõige tipuks on Bayernist lahkumisest möödas neli ja pool aastat ning jalgpall on selle ajaga muutunud,» lisas kogenud peatreener.

Heynckesi näol on tegemist 72-aastase treeneriga, kes töötas Bayernis aastatel 2011-2013. Viimasel hooajal tüüris sakslane Bayerni kolme suure võiduni: Meistrite liiga, Saksamaa meistriliiga ja Saksamaa karika. Seejärel asus meeskonna etteotsa Pep Guardiola.

Bayerniga on seostatud ka endiseid Dortmundi Borussia peatreenereid Jürgen Kloppi ja Thomas Tuchelit. Barcelonas mitu edukat aastat veetnud Luis Enrique allkirja jahivad sakslased samuti.