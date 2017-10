Üheksakordse maailmameistri naasmine MM-sarja muutub aina reaalsemaks

Citroëni võistkonna juht Yves Matton peab parimaks võimaluseks Monte Carlo rallit, sest just seal oleksid Loebil suurimad eduvõimalused. «See on ralli, kus võib hea koha saada ka ilma eelnevalt palju testikilomeetreid läbimata. Montes on tähtsad ennekõike autotunnetus, rehvivalik, ilmamuutuste tajumine,» sõnas Matton.

Samas muudab olukorra keeruliseks Dakaril osalemine, mistõttu Loeb saabuks tagasi Euroopasse alles päev enne seda, kui algab Monte ralli katsetega tutvumine. «Peame vaatama, kas Seb on üldse füüsiliselt võimeline võistlema, olles äsja Dakaril tuhandeid kilomeetreid läbinud,» tõdes Matton.

2015. aastal tuli Loeb just Monte Carlo ralliks MM-sarja korraks tagasi ja toona mõjus see Citroënile suurepäraselt. «On selge, et kui ta meiega järgmiseks aastaks liitub, siis vaid paariks ralliks. On neid üks, kaks või kolm, pole oluline. Aga kui ta jälle Citroëni rooli istub, võidame sellest väga palju. Ning võidu korral muidugi ka, ehkki ma ei usu, et peaksime kohe võidule keskenduma. Peame ennekõike vaatama, kas ta on piisavalt kõrgel tasemel, et poodiumile jõuda,» arutles Matton.

Alles eile andis Peugeot teada, et jätkab uuel hooajal rallikrossi MM-sarjas tehasetiimiga. Loeb oli varem mõista andnud, et Prantsuse tootja positsioon on küsimärgi all, sest sarjas võimutseb Volkswagen, kuid nüüd kinnitas Peugeot, et võtab uuel hooajal eesmärgiks tiitli.

Aastatel 2004-12 üheksa järjestikust autoralli MM-tiitlit võitnud Loeb on läbi aegade üks mitmekülgsemaid autosportlasi, sest lisaks on ta saanud teise koha Le Mansi 24 tunni sõidul, olnud turismiautode MM-sarjas (WTCC) hooaja kokkuvõttes kaks korda kolmas, lõpetanud Dakari ralli mullu üheksanda ja tänavu teise kohaga ning sõitnud edukalt rallikrossi MM-sarjas. Mullu sai prantslane hooaja kokkuvõttes seal viienda koha, tänavu on hooaja viimase etapi eel neljandal positsioonil.

Tänavuse aasta alguses lõpetas Loeb Dakari ralli teise kohaga. FOTO: Reuters / Jorge Adorno / Scanpix

Rallikrossi MM-sarjas hoiab Loeb tänavu hooaja viimase etapi eel neljandat kohta. FOTO: Thomas Pakusch / imago / Pakusch / Scanpix

Turismiautode MM-sarjas jäi Loebi laeks hooaja kokkuvõttes kaks kolmandat kohta. FOTO: FRANCK PENNANT / AFP /Scanpix