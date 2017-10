Ostapenko pääses 15 minutiga veerandfinaali

Üheksanda asetusega lätlanna murdis mängu esimeses ja ainsas setis kaks vastase servigeimi ning suutis enda pallingu samuti võita. Seejärel otsustas maailma edetabelis 25. kohal paiknev hiinlanna turniiri põlvevigastuse tõttu pooleli jätta.

«Võib-olla tuleb mulle see kasuks, et ma ei pidanud mängima kogu matši,» rääkis Ostapenko. «Ma olen viimastel nädalatel pidanud palju kohtumisi. Nüüd on mul võimalus natuke rohkem puhata. Mul on tõesti hea meel olla kaheksa parema hulgas.»

Prantsusmaa lahtiste tšempion Ostapenko läheb veerandfinaalis vastamisi Rumeenia esindaja Sorana Cirsteaga, kes asub WTA edetabelis 44. tabelireal.

Eesti esireket Anett Kontaveit tunnistas esimeses ringis Austraalia tennisisti Daria Gavrilova 7:5, 7:5 paremust, kes omakorda kaotas kolmandas ringis tšehhitar Barbora Strycovale.