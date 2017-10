Vettel pole püssi põõssasse visanud

Kahe viimase etapiga on Hamilton kogunud 43 punkti, Vetteli saldoks on jäänud vaid tosin silma. Singapuris lõppes sakslase võidusõit esimesel ringil, möödunud nädalal Malaisias alustas Vettel viimaselt stardikohalt ja ületas finišijoone neljandana. «Loomulikult pole viimased kaks võidusõitu läinud ideaalselt, kuid jätkame rasket tööd. Pole põhjust pead liiva alla peita, sest masin on meil tegelikult hea,» sõnas Vettel võistlussarja koduleheküljele.

Neljakordne maailmameister Vettel usub endiselt tiitlivõimalustesse. «Lootus on alati olemas,» kommenteeris Vettel suureks paisunud punktivahet. «Meil on veel võimalus. Peame olema kindlad ja sellest kinni haarama.»

Järgmine etapp peetakse eeloleval nädalavahetusel Jaapanias. Mullu võidutses Suzuka ringrajal hiljem maailmameistriks kroonitud Nico Rosberg. Hamilton hõivas poodiumi kõige madalama astme, Vettel saavutas tema järel neljanda koha.

MM-sarja üldseis (15/20): Lewis Hamilton 281 punkti, Sebastian Vettel 247, Valtteri Bottas 222, Daniel Ricciardo 177, Kimi Räikkönen 138, Max Verstappen 93.