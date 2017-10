Tänaku kõrvale istuv Gross: sellisest võimalusest ei saanud ära öelda

Gross on käimasoleval hooajal koos kaardilugeja Raigo Mõlderiga absoluutarvestuses Eesti meistrivõistluste tiitli kindlustanud ning enam mitte midagi püüda pole. «Korraks tuli jutuks ja mõtlesime, et miks mitte proovida,» kommenteeris Gross telefonitsi Postimehele. «Sellisest võimalusest ei saanud ära öelda. See on mulle väga heaks kogemuseks ja vastutus on suur.»

Selleks, et kõik plaanipäraselt sujuks, peavad mõlemad mehed teineteist sajaprotsendiliselt usaldama. «Paaril korral olen varem kaarti lugenud, kuid mitte sellisel tasemel, ka Otile,» rääkis Gross. «Ma ei oska öelda, kuidas kõik päriselt välja kukub. Ott polnud tol ajal sellisel tasemel nagu praegu. Teen kuiva trenni, loen erinevaid legende ja usaldan Otti 100 protsenti.»

Gross lisas, et kindlasti tulevad väiksemad apsud sisse, kuid sellegipoolest peab korralikult lugema ning tema õnneks on Tänakul mõned kohad rajal tuttavad. Võib-olla vahetavad mehed mõnel katsel istekohad? «Ei saa välistada, et mõne katse sõidan mina, aga kõik sõltub tempost.»

50. Saaremaa rallile on registreerunud 183 ekipaaži.