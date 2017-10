Kuusmaa videointervjuus: vaevalt me teist lisaaega kestnud oleks

Rapla valmistus peatreener Aivar Kuusmaa sõnul mänguks sajaprotsendiliselt. «Midagi toimis, midagi ei toimunud. Esimene mäng – natuke roostes oleme nii kaitses kui ka rünnakul,» rääkis Kuusmaa lõpusireeni järel ning lisas, et tema hoolealused näitasid sisu.

«Me ei lasknud vastaseid jooksma. Tavaliselt on Cramo sats, kes neljandiku punktidest kogub kiirrünnakutest. Miinuspoolele vabaviske tabavusprotsent. 13 panime mööda – see on üks põhjustest, miks me mängu kaotasime,» lausus Rapla loots.

Kohtumine oleks võinud minna ka teisele lisaajale, kuid Indrek Kajupank realiseeris mängu lõpus kolmest vabaviskest kaks. «Vaevalt me oleks teist lisaaega kestnud. Ma arvan, et saime hea mängu ja natuke närvikõdi ka Varrakule,» sõnas Kuusmaa.