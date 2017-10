Galerii: Messi ja Argentina agoonia jätkub, katastroofist lahutab üks samm

Argentina tegi kodus väravateta viigi Peruuga, millega ollakse alagrupis kuuendal kohal. Sellega aga MMile ei pääse. Viimases voorus kohtutakse Ecuadoriga, kellel edasipääsuvõimalust pole. Argentinale tagaks edasipääsu vaid võit.

«Meie seis pole just mugav, aga kõik on meie kätes. Olen MMi osas jätkuvalt enesekindel. Oleks väga ebaaus, kui me sinna ei saaks,» sõnas Argentina peatreener Jorge Sampaoli ESPN-ile.

Argentina koondis on mänginud kõikidel MMidel 1970. aastast alates.

TULEMUSED

Kolumbia - Paraguay 1:2

Tšiili - Ecuador 2:1

Argentina - Peruu 0:0

Venezuela - Uruguay 0:0

Boliivia - Brasiilia 0:0

Tabeliseis:

1. Brasiilia 38 (edasipääsu kindlustanud)

2. Uruguay 28

3. Tšiili 26

4. Kolumbia 26

5. Peruu 25

6. Argentina 25

7. Paraguay 24

8. Ecuador 20

9. Boliivia 14

10. Venezuela 9