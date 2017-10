Video: Sainz lömastas oma masina juba esimesel vabatreeningul

Sainz lõhkus oma vormeli, kui kaotas nõelasilmakurvist väljudes masina üle kontrolli. Hispaanlane ise viga ei saanud ning kommenteeris, et ei saanud ise arugi, mis juhtus.

It was an early and dramatic exit for Carlos Sainz during FP1 at Suzuka #JapaneseGP pic.twitter.com/YdtTsmFDRQ