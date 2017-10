Ennustus: kes kuuluvad mängus Gibraltariga Eesti algkoosseisu?

Eesti koondise peatreener Martin Reim ütles esmaspäeval peetud pressikonverentsil, et kavatseb Gibraltari vastu minna parima võimaliku rivistusega. Ehk algkoosseisu nimetades ta kedagi MM-valiksarja viimaseks mänguks Bosnia ja Hertsegoviinaga hoidma ei hakka.

Kuigi otseselt midagi koondisel selles valiktsüklis enam püüda pole, on Eesti võidukohustus suur ning seetõttu tasub Reimi ka uskuda. Võrreldes Küprose mänguga ei ole sel korral koondises Ats Purjet (kannavigastus – toim.), kuid see-eest on vigastusest paranenud Siim Luts.

Viimastest valikmängudest jäävad eemale veel Rauno Sappinen ja Martin Miller, kes aitavad sel korral U21 koondist. Kaasa ei löö ka koondise raudvara, suvel Norra tugevuselt kolmandasse liigasse Hönefossi ridadess siirdunud Aleksandr Dmitrijev.

Postimees ennustas, kes võiksid kohustuslikus võidumängus Eesti eest algrivistuses platsile astuda.

Väravavaht Mihkel Aksalu| Viimasel koondisepausil eestlase poolt eeskujulik partii – 180 minutit ning seljatagune puhas. Kui Kreeka vastu Piraeuses oli mehel tööd küllalt, siis Küprose vastu sai ta veidi kergemalt hingata. Koondisega on väravavahtidest kaasas veel Marko Meerits ja Mait Toom, kuid tõenäoliselt peavad nemad kaks oma võimalust ootama mõnes maavõistlusmängus.

Vasakkaitsja Ken Kallaste| Korona Kielces mängiv 29-aastane äärekaitsja jättis küll eelmise koondisemängu vigastuse tõttu vahele, kuid on nüüd taas mänguvalmis. Viimases Poola kõrgliigamängus sekkus ta väljakule vahetusest, ent sai sellegipoolest korraliku koormuse, mängides pea tund aega. Muidugi võib Reim otsustada ka Artur Pika kasuks, kes on ilmselt jaanuaris liitumas Inglismaa tugevuselt kolmanda liiga klubiga. Ent mängupraktika puudumine annab eelise Kallastele.

Keskkaitsja Ragnar Klavan| Üks vähestest mängijatest, kes pole klubi eest viimasel ajal mänguaega teeninud, ent kelle koht põhikoosseisus kõige vähem küsimusi tekitab.

Keskkaitsja Nikita Baranov| Reimil on võimalus kasutada ka Enar Jäägerit, kuid Baranov on seni kaasa teinud kõik MM-valikmängud ning kirja saanud 720 minutit mänguaega. Tõsi, Jääger oli ka pikalt vigastatud.

Paremkaitsja Taijo Teniste| Sarnaselt Branovile kaasa teinud kaheksa valikmängu ja 720 minutit. Ta on koondise eest mänginud stabiilselt ja kindlalt. Tema töövõimes pole põhjust kahelda ning eeldatav mängu iseloom peaks talle sobima.

Vasakäär Siim Luts| Eelmistes mängudes oli tal probleeme vigastusega, kuid nüüd tundub kõik korras olevat. Kuulus viimases klubimängus Bohemiansi põhikoosseisu ning mängis 62 minutit. Kahe ja poole nädala eest peetud karikamängus sai ka jala valgeks.

Keskpoolkaitsja Karol Mets| 24-aastane eestlane on murdnud end Hollandi kõrgliigameeskonna NAC Breda põhikoosseisu. Mängib tõenäoliselt alumist poolkaitsjat, kes langeb vajadusel viiendaks kaitsjaks.

Keskpoolkaitsja Mattias Käit| Viimases kolmes Fulhami esindusmeeskonna mängus on 19-aastane Käit olnud meeskonna 19. mängija. Sisuliselt tähendab see olemist varumehe varumeheks. Siiski võetakse teda juba kui täieõiguslikku esindusmeeskonna liiget. Tõsi, pärast koondisemängu Küprosega on ta kaasa teinud vaid ühe U23 meeskonna mängu, kuid mehe enda sõnul on esindusmeeskonna treeningud vaat et suurema koormusega kui U23 tiimi mängud. Viimases mängus Gibraltariga lõi kaks väravat.

Keskpoolkaitsja Konstantin Vassiljev| Mängus Küprosega tõestas taaskord, et on koondise jaoks ülioluline mängija, kui algatas Eesti võiduvärava rünnaku. Kui Vassiljev kahes järgmises mängus väljakule pääseb, täitub tal 100 koondisemängu.

Paremäär Sergei Zenjov| Eesti jalgpallikoondise kindel algrivistuse mees. Pole küll koondisemängude vahepeal klubi eest skoorinud, ent on teeninud regulaarselt mänguaega. Viimati ei kuulunud Zenjov Eesti koondise valikmängus algkoosseisu 2013. aasta septembris ning siiski oli põhjuseks vigastus.

Ründaja Henri Anier| Teisi variante väga pole. Anier on Soome kõrgliigaklubi Lahti ridades olnud heas hoos ning löönud koondisemängude vahepealsel ajal ka kaks väravat.