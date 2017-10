Martin Järveoja käest libisenud edust: igas kurvis kadus natukene

«Rehv läks vaikselt tühjemaks. Kus see täpselt juhtus, ei teagi, aga ühtegi jälge sel peal ei ole,» rääkis Järveoja. Igatahes hakkasid hädad eestlasi kimbutama päris 39-kilomeetrise katse algfaasis. «Juba asfaldi peal tundsime, et masin ei keeranud nagu tahaks ja tuli käsipiduriga natukene juurde anda. Eks see olegi slow puncture’i teema, et suurt vahet sellest sisse ei tule, aga igas kurvis kaotad natukene.»

Kuigi Tänak ja Järveoja on üldarvestuses neljandad, on vahed väikesed – liider Andras Mikkelseni ja viiendat kohta hoidvat Kris Meeke’i lahutab 7,6 sekundit. «Ma arvasin, et siin juhtub natukene rohkem, aga tundub, et kõigil oli korralik hommikupoolik. Eks me nüüd vaatame, kui suur meil teepuhastusefekt oli,» rääkis Järveoja päeva teisele poolele ette vaadates.

Juba järgmisel nädalavahetusel on kavas Saaremaa ralli ja eile kostus üllatav uudis, et Tänak võtab selleks võistluseks endale kaarti lugema Georg Grossi. Kas Järveojale tähendab see vaba nädalavahetust? «Sai siin lastele lubatud, et läheme Saaremaale ja saab paadiga sõita. Ju siis tuleb ikka minna. Igaks juhuks – äkki läheb Georgil näiteks poole päeva pealt süda pahaks,» naeris mees vastuseks.