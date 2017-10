Võrkpalli otsepilt: uustulnuk Saaremaa kohtub TTÜga

Postimehe eelvaade eelmisest nädalavahetusest:

Pärnakatega favoriidikoormat jagav uustulnuk Saaremaa teenis oodatult maksimumpunktid Leedust, mille klubid Läti ega Eesti tippudele tänavu vastu saada ei tohiks. «Meil oli mitmest konkurendist leebem hooaja algus, kuid esimesed ärevad hetked elasime sellegipoolest juba üle,» sõnab saarlaste juhendaja Urmas Tali.

Avanädalavahetusel viibis meeskonna kahest tituleeritud diagonaalründajast, kelleks on Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär, rohkem aega väljakul esimene, kuid põhjapanevat järeldust pole Tali sõnul mõtet sellest teha.

«Pulk jäi hüppeliigese trauma tõttu kontrollmängudest eemale, mistõttu andsin nüüd talle võimaluse meeskonna mänguga kohaneda. Ma ei näe selles probleemi, et meil on kaks tasemel diagonaalründajat. Hooaja jooksul peame maksimaalselt 50 mängu ja kui arvestada seda, et nii Pulgal kui Põlluäärel on eelnevatel hooaegadel olnud üksjagu vigastusi, saavad nad mõlemad lõpuks kindlasti piisavalt mänguaega.»

TTÜ peatreeneri Janis Sirelpuu hoolealused, kes mullu teenisid põhiturniiril vaid kolm võitu, said seekord käe valgeks juba avavoorus Šiauliai vastu. Järgmisel päeval selgelt tugevama Raseiniai alistamine olnuks juba hoopis suurem saavutus, ent kaotatud avageimi järel pani Leedu klubi oma paremuse kindlate geimivõitudega maksma.