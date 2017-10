FC Barcelona sõlmis klubi ajaloo esimese elukestva lepingu

Kuna vahepeal liikus jutt, et meeskonna kapten Iniesta kaalub Barcelonast lahkumist, on legendi jäämine eelkõige fännidele äärmiselt oluline. Tegemist on sealse kuulsa La Masia akadeemia kasvandikuga, kes veetnud Barcelonas terve senise hiilgava karjääri. Sestap nimetas klubi president Josep Maria Bartomeu uut kokkulepet ajalooliseks, sõnades: «FC Barcelona sõlmib oma ajaloos esmakordselt lepingu, mida saame nimetada igaveseks.»

Vaata videot Iniesta säravast karjäärist:

Iniesta on Barcelona esindusmeeskonna särki kandnud 639 mängus ja võitnud 30 trofeed – viimases arvestuses jagab ta koos Lionel Messi klubi sisehierarhias liidrikohta.

«Tänane päev on mulle eriline. Jään koju,» lausus Iniesta äsjasel pressikonverentsil. «Jään siia, kuni mu keha ja mõistus ütlevad, et aitab. Loodan, et seda ei juhtu niipea. Tänan klubi jätkuva usalduse eest.­»