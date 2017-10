Lüütsepp tähtsa mängu eel: meid rahuldab vaid võit

Senist hooaega on pealinna võistkond alustanud kahe võiduga, kusjuures viimane tuli kolmapäeval ülimalt haaravas viiegeimilises mängus sarja tiitlikaitsja Rakvere Võrkpalliklubi üle. Bigbank Tartu alistas küll Läti noortekoondislastest koosneva OC Limbaži/MSĢ, ent jäi teises matšis kindlalt alla Pärnu Võrkpalliklubile.

Samad võistkonnad on läinud vastamisi ka kahes viimases medalijagamises. Eelmise hooaja Credit24 Meistriliiga pronksimatšis jäi Bigbank Tartu peale 3:2. Eesti meistrivõistluste finaalseerias sai Selver Tallinn aga mängudega 4:2 revanši.

«Selveri võistkonnas on toimunud palju muutusi, kuid neil jagub endiselt mitmeid hea kvaliteediga mängijaid. Kindlasti tuleb silma peal hoida ühel liidril Oliver Oraval, kes on võimeline mängude saatusi otsustama. Nagu näitas viimane mäng Rakvere vastu, siis tegemist on võistkonnaga, kes võitleb lõpuni ja kellel on mängumehi võtta ka pingilt. Austame vastast, kuid meid rahuldab vaid võit,» lausus Bigbank Tartu peatreener Oliver Lüütsepp.

Pühapäeval seisab Tartu meeskonnal ees reis Paidesse, kus kell 17.00 võõrustab neid Järvamaa Võrkpalliklubi. «Minu hinnangul hooaja esimeses mängus Selveriga ei suutnud Järvamaa veel oma potentsiaali realiseerida. Lisaks ootan mängu suure huviga, kuna järgmisel nädalal mängime nende vastu ka karikavõistluse esimese ringi mänge,» sõnas Lüütsepp.

Laupäeval kell 15.00 tervitab Kesk-Eesti meeskond E-Piima spordihoones Rakveret, mis külaliste lootsi Andres Toode sõnul saab olema väga huvitav vastasseis. «Ootan mängu huviga, kuna oleme sel hooajal mõlemad kaotanud Selverile. Nüüd on aeg vaadata, kes võidab keda omavahelises vastasseisus.»

Kui praegu on Credit24 Meistriliigas neli kaotuseta võistkonda, siis nädalavahetuse järel jääb neid alles maksimaalselt kolm. Põhjuseks pühapäeval kell 15.00 Pärnu spordihallis startiv suvepealinna võistkonna ja Biolars/Jelgava vastasseis. «Jelgava võitis eelmisel nädalal väga kindlalt arvatavat lõunanaabrite liidrit Jekabpilsi ja Daugavpilsi. Praegu on veel lõplikult raske öelda, millist mõju on avaldanud libero Stalsi ja sidemängija Lininši lahkumine, ent esmapilgul tundub, et võistkond pole sellest eriti häiritud,» rääkis Pärnu Võrkpalliklubi peatreener Avo Keel.

Laupäeval kell 17.00 mängib suvepealinna võistkond RTU/Robežsardzega, kellega kohtuti ka hooajaeelsel Jaan Gutmanni mälestusturniiril. «Arvestades kaua nad peatreeneri sõnul ühiselt olid treeninud, näitasid nad Võrus üllatuslikult head vormi. Esimeses kahes ametlikus mängus tuli aga üllatuslikult kindel allajäämine Jekabpilsile ja napp võit Daugavpilsi üle. Selge on, et nad saavad minna ainult paremaks ja küsimärk on see, kuidas nad näevad välja laupäeval,» analüüsis Keel.

Seitsmendas Eesti klubide osalusel peetavas mängus võõrustab Credit24 Meistriliiga debütant Saaremaa Võrkpalliklubi TTÜ-d. Kohtumine algab Kuressaare spordikeskuses laupäeval kell 17.00. Pühapäeval kell 16.00 avab Saaremaa aga tänavused meeste karikavõistlused, kui kaheksandikfinaali avamängus tuleb neile külla Eesti Maaülikooli võistkond.