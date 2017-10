Kaup koos: Müncheni Bayern värbaski Jupp Heynckesi neljandat korda peatreeneriks

Nelja aasta eest teatas nimelt Bayernit tüürinud Heynckes, et läheb pensionile. Nüüd suutis Saksamaa tituleerituim klubi aga talle uuesti augu pähe rääkida. Leping sõlmiti käesoleva hooaja lõpuni.

«Mitte ükski teine klubi ega koondis terves maailmas ei oleks suutnud mind veenda tagasi tulema. Bayernil on südames eriline koht,» lausus 72aastane Heynckes Deutsche Welle vahendusel.

Esimest korda juhendas Heynckes Bayernit aastatel 1987-91, võites kaks Saksamaa meistritiitlit. Teine periood (2009) jäi vaid viie mängu pikkuseks. Kolmandal tegi aga hooajast 2012-13 oma treenerikarjääri parima: võideti nii Meistrite Liiga, Saksamaa liiga kui karikas.

Saksamaa meedia oletab, et uuest hooajast usaldab Bayern treeneriameti sealse noorema põlvkonna tähele, praegu Hoffenheimis töötavale Julian Nagelsmannile.

Jupp Heynckes' record as Bayern manager between 2011 and 2013 is not bad at all.



The first German side to win a treble. pic.twitter.com/AknPrYyr9o