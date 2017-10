Venemaa olümpiavõitja peabki Pekingi medalist loobuma

See tähendab, et venelanna peab ära andma pronksmedali, mille saab tema asemel Ameerika esindajanna Chaunte Howard, kes saavutas kuuenda koha, kuid dopinguga jäid vahele ka neljanda ja viienda tulemuse hüpanud sportlased. «See on täielik šokk,» sõnas Tšitšerova pärast CASi otsust. «Ma ei oska seletada, kuidas see juhtus, sest olin teadlik, milliseid toidulisandeid ma kasutasin.»

Rahvusvaheline Olümpiakomitee testis sadu erinevaid 2008. ja 2012. aasta olümpiamängude dopinguproove, kasutades selleks uusi tehnikaid, et pettureid tuvastada. Tšitšerova oli üks vahele jääjatest.

Tšitšerovale jääb alles koguni üheksa tiitlivõistluste medalit, sealhulgas 2011. aasta maailmameistritiitel ja 2012. aasta olümpiakuld. Väidetavalt olid nendel võistlustel antud venelanna proovid dopinguvabad.