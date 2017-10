POSTIMEES PORTUGALIS Martin Reim avaldas kaks nime, kes kindlasti homme põhikoosseisu kuuluvad

«Algkoosseisu kohta ma praegu midagi veel ei räägi, aga nii palju võin öelda, et mõlemad minu naabrid alustavad,» ütles Reim, kes istus pressikonverentsil just Lutsu ja Jäägeri vahel. «Kõik mängijad, kes siin on, on enam-vähem mänguvalmis. Ken Kallastel on pisivigastus, tema mänguvalmidus sõltub täna-homme*.»

Millise taktikaga Eesti Gibraltari vastu läheb? «Lähme kindlasti ründavamalt peale kui Kreeka vastu võõrsil. Aga kõik oleneb ka vastastest, kui palju nad rünnata lasevad. Aga idee on rünnata ja olen selleks paar päeva valmistunud. Meie stiil, et lähtume vastastest, on jätkuvalt sama. Näiteks koosseisu valikul lähtun vastastest,» tõdes ta.

«Oleme rõhku pannud rohkem palliga mängule, mis ei tähenda, et me teised mänguelemendid oleksime unarusse jätnud. Peame õppima olema favoriidiseisuses, kuigi neid mänge on suhteliselt harva,» ütles Reim.

Reimi sõnul on Eesti kindlasti homme favoriit, aga mitte selline, kellele võiks kohe tabelisse kolm punkti ära kirjutada. «Olen kindel, et mängijad seisavad kahe jalaga maa peal. Kõik oleneb sellest, kuidas suudame mängu kontrollida. Oleme favoriidid, aga mitte ka nii suured favoriidid.»

Reimil on seisab homme ees ka meeldiv probleem. Kolme vaba keskkaitsja kohale on neli kandidaati. Jääger alustab – see on kindel, kuid üks kolmest – Ragnar Klavan, Karol Mets, Nikita Baranov – peab sekkuma vajaduselt pingilt. «See on meeldivalt raskem valik kui eelmistel kordadel. Annab natuke võimalusi juurde ja sügavust võistkonda. Otsus jäi kokkuvõttes see, mida me alguses arvasime, aga meil on kindlasti ka varust võimalik samaväärne mängija platsile tuua.»

Mida ütlesid mängijad?

Homme algrivistuses alustav Luts rääkis, et Eesti ülesanne on ise palliga mängida ja olukordi tekitada. «Eelmist ja homset mängu on raske võrrelda. Valmistumine mänguks on suhteliselt sarnane. Meiesugusele meeskonnale midagi lihtsalt ei tule. Peame alati endast maksimumi andma.»

Jäägeri sõnul tuleb eelkõige valmis olla vastase kontrarünnakuteks. «Nad on kaitsest lähtuvad, väga kompaktsed ja toetuvad vasturünnakutele, mida me ei tohi maha magada. Standardolukordades on nad samuti tugevad, me ei tohi ennast üllatada lasta. Midagi iseenesest kindlasti meile ei tule.»

* Ken Kallaste andis treeningul märku, et tema koondist homme aidata ei saa.