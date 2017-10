POSTIMEES PORTUGALIS Gibraltari peatreener: esimene punkt on vaid aja küsimus

Eesti jalgpallikoondise mäng Gibraltariga on neile homme Algarve areenil 12. Nende õige koduväljak ehk Victoria staadion ei vasta FIFA nõuetele ning seetõttu ei saa seal ametlikke mänge pidada. Küll aga jõuavad järgmisel aastal lõpusirgele Victoria staadioni renoveerimistööd, mis lähevad kokku maksma 18 miljonit eurot, ning siis saab Gibraltari rahvuskoondis tagasi kaljude vahele kolida.

«Muidugi on raske (kodust nii kaugel mängida – toim.), aga usun, et oleme sellega juba harjunud. Oleme siin üsna mitu mängu juba siin mänginud ning loodetavasti saab peagi meie staadion valmis,» ütles klubijalgpalli eestlastelegi tuntus Lincoln Red Impsis mängiv Pusey.

30 000 elanikuga Gibraltaril teatakse jalgpallureid hästi ning harvad ei ole ka olukorrad, kus inimesed palluritega juttu tulevad vestlema. «Kohalike toetus on täitsa eriline, väga meeldiv on, kui nad tulevad sinu juurde ning kiidavad sind hea soorituse eest,» jätkas Pusey.

Profijalgpalli väravavahina omal ajal ka HJK Helsinkis mänginud Gibraltari peatreener Jeff Wood ei salanud, et sooviks Eesti vastu kätte saada esimese ametliku punkti. «Muidugi ootame oma esimest punkti. See on vaid aja küsimus, punkt ei ole enam kaugel,» ütles Wood.

Areng koondises on tema sõnul igatahes toimunud. «Oleme püüdnud oma mängufilosoofait muuta. Jah, peame jätkuvalt palju pallita mängima ning kaitsma, aga statistika näitab, et meil on juba rohkem lööke väravale, nurgalööke jne.»

Eestit mõistagi Pusey ei alahinda, samuti ei pea ta Eestit alagrupis nende jaoks kõige lihtsamaks vastaseks. «Kindlasti ei ole Eesti alagrupi kõige nõrgem. Ütleksin, et peale Belgiat on tase suhteliselt ühtlane.»