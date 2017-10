Postimehe video: Hispaania rallil nägi hooaja üht suurimat vaatemängu

Kui üldiselt on autorallis kogu tähelepanu võidusõitjatel, siis Hispaanias saavad selle keskpunktis särada mehaanikud. Nimelt on tegu aasta ainsa segavõistlusega, kus kihutatakse nii kruusal kui ka asfaldil ja see tähendab, et reede õhtul tuleb võistlusmasin peaaegu juppideks lahti võtta ja asfaldiseadesse viia.