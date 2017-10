Vormelimaailmas muutusteta: Alonso sai karistada, Hamilton tegi ajalugu

Hamilton teenis oma karjääri 71. kvalifikatsioonivõidu (aga Jaapanis karjääri esimese!), sõites kiireimal ringil aja 1.27,319. Tema kõrval stardib Bottase asemel homsel etapil Sebastian Vettel, kes kaotas britile 0,4 sekundiga. Teine Ferrari piloot Kimi Räikkönen vahetas samuti käigukasti ning stardib 11. kohalt.

MOST POLES, ALL-TIME @LewisHamilton out on his own at the top



Sebastian Vettel still one short of 50#JapaneseGP #F1FastFact pic.twitter.com/OSgiYpJYEY