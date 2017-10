Naiste tennis saab ajaloolise esireketi

Enne Pekingi turniiri oli Halep maailma edetabelis teisel kohal.

Halep teeb sellega ka Rumeenia tenniseajalugu, sest kunagi varem pole ükski Rumeenia tennisist maailma edetabelit juhtinud. Ühtlasi saab 26-aastasest Halepist tenniseajaloo läbi aegade 25. naisesireket. Edetabelisüsteem tekkis tennisesse 1975. aastal.

We have a NEW World No.1…



Congrats @Simona_Halep--> https://t.co/75oyHIYfNt pic.twitter.com/v4NaaezfpJ