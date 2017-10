Eestilt lüüa saanud Horvaatia mured jätkuvad: peatreener sai sule sappa

Horvaatia läks eile õhtul Rijekas peetud kohtumist 57. minutil Mario Mandžukici väravast juhtima, kuid Pyry Soiri viigistas viimasel mänguminutil. Horvaatia on sellega I-alagrupis 17 punktiga teisel kohal ning otsustavaks saab esmaspäeval Kiievis peetav kohtumine Ukrainaga.

Mäletatavasti kaotas Horvaatia märtsikuus Eestile 0:3. Pärast seda saadi MM-valiksarjas neljast kohtumisest vaid üks võit, 1:0 alistati Kosovo. 0:1 kaotati Islandile ja Türgile, nüüd viigistati 1:1 Soomega.

«Kuni Islandiga kohtumiseni oli kõik korras, aga äkitselt ei toimi miski. Meie olukord on katastroofiline, aga meil on võimalus kõik õigeks teha,» oli kapten Luka Modric mängujärgses intervjuus nõutu.

«See, et Horvaatia ootas pingsalt lõpuvilet sellise meeskonna vastu, kes…» jättis Modric lause lõpetamata, kuid lisas, et on uskumatu, kuidas Horvaatia on Kosovo ja Soomega hädas.

So Croatia manager Ante Čačić has been fired. The federation is expected to officially appoint Zlatko Dalić as the new guy today.