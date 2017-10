Otseblogi: Gibraltari vastu alustab tipuründes tõeline üllatusmees!

ENNE MÄNGU

Viimane koondisepaus kujunes Eesti jaoks edukaks. Võõrsil tehti 0:0 viik Kreekaga, kodus alistati üleminutite väravast 1:0 Küpros. Gibraltaril on viimastest mängudest aga ette näidata 0:9 kaotus Belgialt ning 0:4 kaotus Bosnia ja Hertsegoviinalt.

MM-valiksarjas on Eesti enne kahte viimast mängu 8 punktiga viiendal ehk eelviimasel kohal. Gibraltar pole valiksarjas teeninud aga ühtegi punkti ning alagrupis ollakse selgelt viimasel kohal. Kuigi teoreetiliselt on Eestil võimalik alagrupis püüda ka teist kohta, siis reaalselt on käeulatuses alagrupi neljas koht. Praegu on neljandal positsioonil 10 punkti teeninud Küpros, kes mängib täna kodus Kreekaga ning teisipäeval võõrsil Belgiaga. Eesti võõrustab MM-valiksarja viimases kohtumises teatavasti Bosnia ja Hertsegoviinat.

Enne kohtumist rääkis koondise peatreener Martin Reim, et koondis on treeningutel valmistunud eelkõige ründavaks mänguks. «Lähme kindlasti ründavamalt peale kui Kreeka vastu võõrsil. Aga kõik oleneb ka vastastest, kui palju nad rünnata lasevad. Meie stiil, et lähtume vastastest, on jätkuvalt sama,» ütles Reim. «Oleme rõhku pannud rohkem palliga mängule, mis ei tähenda, et me teised mänguelemendid oleksime unarusse jätnud. Peame õppima olema favoriidiseisuses, kuigi neid mänge on suhteliselt harva.»

Samas loodab Gibraltari peatreener Jeff Wood loodab Eesti vastu kätte saada aga esimese ametliku punkti. «Muidugi ootame oma esimest punkti. See on vaid aja küsimus, punkt ei ole enam kaugel,» ütles ta eilsel pressikonverentsil.

Küll aga ei pea Wood Eestit nõrgaks meeskonnaks. «Kindlasti ei ole Eesti alagrupi kõige nõrgem. Ütleksin, et peale Belgiat on tase suhteliselt ühtlane.»

Teistes Eesti alagrupi mängudes lähevad täna vastamisi Bosnia ja Belgia ning Küpros ja Kreeka.