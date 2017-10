Kas M-Sport kindlustab homme MM-tiitli?

Hispaania ralli 12. kiiruskatsel paiknes ühes sisekurvis salakaval kivi, millele sõitsid üksteise järel otsa mitmed piloodid. Kui Mads Östbergi ja Ott Tänaku Ford Fiestad pidasid hoobile vastu, siis Dani Sordo ja Andreas Mikkelseni Hyundai i20-d osutusid õrnemaks. Kaks katkestanud konkutenti tähendavad, et M-Sportil on võimalus juba homme kindlustada võistkondlik MM-tiitel. Pigem jääb see aga Walesi rallil vormistamise küsimuseks.