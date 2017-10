Tänak: pingutame kõvasti, kuid kõige tähtsam on masin rajal hoida

Kas homme hakkab saarlane tiimikaaslast Sebastien Ogier’d survestama? Lahutab mehi ju vaid 1,5 sekundit. «Ilmselgelt tahan teenida võimalikult palju punkte, aga nagu näha, on väga keeruline vahesid sisse sõita – me kõik pingutame väga kõvasti,» rääkis Tänak.

«Isegi kui tunned masinas, et oled läbinud katse ideaalselt, avastad finišis, et oled kaotanud 0,4 sekundit. Rajad on väga head ja tundub, et iga võidusõitja naudib neil sõitmist,» kommenteeris eestlane Kataloonia ralli kiiruskatseid.

Tänak kaotab enne viimast päeva liidrikohal olevale Meeke’ile 14,5 sekundit. «Poodium on alati eesmärk, teine eesmärk on võit, kuid seekord on Kris väga tugev – seega on keeruline temaga võistelda,» rääkis Tänak ning lisas, et nad pingutavad koos kaardilugeja Martin Järveojaga kõvasti, kuid kõige tähtsam on masin rajal hoida ja meeskonnale MM-tiitliks üliolulised punktid koju tuua.

Homne võistluspäev algab kell 8 hommikul ning kokku sõidetakse kuus kiiruskatset.