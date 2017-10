POSTIMEES PORTUGALIS Tamme eelistanud Reim: lootsime temalt head mängu

«Joonas on õhus võimsam ja tugevam,» selgitas Reim, miks alustas algkoosseisus tipuründaja kohal Tamm mitte Henri Anier. «Kuna meie mänguplaan nägi ette äärtel tsenderdusi, siis meil oli vaja jõudu õhus. Teadsime, et Gibraltaril on õhus probleeme.»

Peatreener polnud rahul mängu algusega. «Esimesed kümme minutit polnud mängu algusega rahul. Kogu mäng ei tulnud ladusalt, Küprose vastu kontrollisime paremini. Tegime palju valesööte ja kiirustasime, tahtsime palli kiiresti ette viia,» ütles Reim ning lisas, et tal on hea meel standardolukordade lahendamise üle.

Eesti koondise keskväljamaestro Konstantin Vassiljev sai avapoolaja keskpaigas vigastada ning tema asemele sekkus mängu Ilja Antonov. «Tal on tagareiega probleeme,» ei teadnud enamat kommenteerida ka Reim.

Reim kinnitas, et suure tõenäosusega Tamm teisipäevases valikmängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu algkoosseisu ei kuulu. Lisaks ütles peatreener, et Sergei Zenjov ja Siim Luts võeti puhkama põhjusel, et ääreründajad eelseisvaks mänguks võimalikult värsked oleks.