Ogier peab pingutama: tean, et Tänak ei anna alla

Ogieri ja Tänaku duellis ei ole kaalul vaid meeskonnasisene praalimisõigus vaid ka vastavalt 18 ja 15 MM-punkti. Neljakordne maailmameister on teel oma viienda tiitli poole ja saarlane kaotab talle hetkel 33 punktiga. Pärast Hispaaniat on pidada veel kaks rallit ja on vaks vahet, kas Suurbritanniasse minnes on vaheks 30 või 36 silma (arvestamata punktikatse tulemusi).

Ogieri jaoks on seis praegu ilus – MMi põhirivaal Thierry Neuville on Kataloonias alles viiendal kohal. Tänak võib osutuda probleemiks, aga kindlasti ei taha prantslane kolleegi pidurdamiseks võtta viimasel kuuel kiiruskatsel uusi riske. «Mitte rohkem kui täna (laupäeval), aga tõele au andes olime praegugi juba peaaegu piiri peal. Võib-olla hommikul olin teistest meestest veidi aeglasem, mul polnud suurt enesekindlust ja kohe kaasnes teatav ajakadu – katse lõpus oli see 10 sekundit. Loodetavasti saan ma homme rajale minna sama tundega, mis oli mul täna ja seda kohe hommikust saati. Krisi püüdmine pole omaette eesmärk (vahe on 13 sekundit – V.V.) aga kohe kindlasti pean ma pingutama, sest tean, et mu meeskonnakaaslane ei anna alla. Kui tahan temast ette jääda, pean kiire olema.»

Järjestuses Ogier-Tänak lõpetamine, kui Neuville jääb oma kohale pidama, tähendaks, et M-Sport astub suure sammu MM-tiitli poole. Hooaja viimasel kahel etapil jääks tiimile sellisel juhul vaid vormistamise vaev. «Loodetavasti suudame homme koos Otiga oma kohta hoida – see oleks meeskondlikus MM-arvestuses suur samm edasi ja positiivne tulemus ka meie enda tiitlilootusi arvestades,» tõdes Ogier, et tema personaalne eesmärk on ka Tänakut edestada.