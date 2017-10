Jalgpallilegend teatas karjääri lõpetamisest

38-aastane New York Citys mängiv poolkaitsja rääkis La Gazzetta dello Spordile, et on otsust pikalt kaalunud ning mõistis, et selle MLSi hooaja järel tuleb pidurit tõmmata.

«Minu vanuses on sellest enam kui küll. Sa ei saa mängida kuni 50-aastaseks saamiseni. Ma teen parem midagi muud,» rääkis ta ning lisas, et kavatseb noorematele mängijatele ruumi anda.

Sama juttu rääkis Pirlo koondisest taandumise eel. Koondisekarjääri lõpetas vanameister 2015. aastal, olles löönud 116 kohtumises 13 väravat.