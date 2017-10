Jaapani hümni eiramine muutis Vetteli päeva veel süngemaks

Nimelt oli Vetteli Ferraril mootoriga probleeme juba enne starti ning sakslase auto pidaski vastu vaid neli ringi, enne kui meeskond andis talle korralduse boksi keerata. Pisut hiljem selgus, et süüdlaseks oli süüteküünal. Probleemide tõttu jättis Vettel aga minemata stardieelsele tseremooniale, millel osalemine on sõitjatele kohustuslik, eelistades mehaanikutele nõuga toeks olla.

Kuna sakslasel jäi seetõttu õiges kohas seistes kuulamata ka Jaapani rahvushümn, karistasid võistluse korraldajad teda ametliku noomitusega. See ei too iseenesest kaasa veel mingit karistust, ent kui noomitusi koguneb hooaja jooksul kolm, on asi juba karmim. Kuna Vettelil on sellest hooajast juba üks varasem hoiatus, kui ta ületas Monaco etapi kvalifikatsioonis boksist väljasõiduteed tähistava valge joone, tähendaks järgmine karistus stardirivis kohtade loovutamist.

«Iga sõitja, kes saab hooaja jooksul kohtunikelt kolm hoiatust, tõstetakse kolmanda karistuse järel stardirivis väljasõidetud kohast 10 ruutu tahapoole,» sätestab sarja reeglite punkt 18.2. «Kui kolmas eksimus järgneb võidusõidu käigus toimunud intsidendile, rakendatakse karistust järgmisel etapil.»

Üks klausel sakslase olukorda siiski leevendab, kuid seda vaid õige pisut. Nimelt on reegliteraamatus kirjas, et nimetatud kolmest noomitusest kaks peavad olema teenitud sõiduga seotud eksimuse eest. Ehk siis – kui Vettel jätab hooaja viimase nelja etapi jooksul uuesti starditseremooniale minemata, karistust ei järgne. Kui aga sakslane peaks taas eksima näiteks samal moel nagu Monacos, tähendab see juba stardirivis kümne koha loovutamist.

Pärast Jaapani etapil tabelisse saadud nulli on Vettel MM-sarjas jätkuvalt teisel kohal, kuid jääb liidrist Lewis Hamiltonist maha juba 59 punktiga. Neljalt allesjäänud etapilt on võimalik maksimaalselt teenida veel 100 punkti ehk MM-tiitli jahtimiseks vajab sakslane realistlikult vaadates täielikku õnnestumist kõikidel etappidel ja lisaks Hamiltoni nullile jäämist vähemalt kahel osavõistlusel.