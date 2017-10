Ferrari lükkas Vetteli katkestamise süü enda õlult teistele

Tänasel Jaapani GP-l pidi teisest ruudust startinud Vettel juba mõne ringi järel boksi keerama, sest tema auto mootor ei töötanud korralikult ja konkurendid möödusid sakslasest üksteise järel nagu postist. Peagi selgitati, et probleem peitus firma NGK toodetud vigases süüteküünlas, mida üritati küll enne starti vahetada-parandada, kuid ebaõnnestunult.

Nädala eest peetud Malaisia etapil ei pääsenud Vettel kvalifikatsioonis rajalegi ja pidi startima rivi lõpust, meeskonnakaaslase Kimi Räikköneni auto lükati aga otse stardisirgelt boksi ja sinna see jäigi. Toona oli mõlemal puhul süüdi sisselaskekollektor – taas üks osa, mida Ferrari ei valmista ise, vaid ostab selle sisse.

Nii teataski Arrivabene portaalile Motorsport.com, et Ferrari ei võta äpardustes süüd enda peale. «Kordan – kahes viimases sõidus on meid alt vedanud komponendid, millel pole meie projekti õnnestumisega vähimatki pistmist,» lausus Arrivabene. «Punktivahed on suured, aga võime öelda, et me ei jää Mercedesele mitte milleski alla,» kuulutas ta.

Pärast Malaisias juhtunut lasi Ferrari firmajuht Sergio Marchionne teha tiimi kvaliteedikontrollis muudatused, et edaspidi selliseid juhtumeid vältida. Nagu näitas Jaapan, polnud käigust kasu.

Nii ongi Ferrari seis muutunud mõne etapiga sisuliselt lootusetuks. Lewis Hamilton juhib MM-sarja neli etappi enne hooaja lõppu Vetteli ees juba 59 punktiga ning hetkeseisuga peab sakslane pigem Valtteri Bottase rünnaku eest oma teist kohta kaitsma, mitte enam tiitlile mõtlema. Tootjate arvestuses lahkus tiitlirong punatiimi jaoks jaamast juba ammu, sest pärast Jaapani osavõistlust on Mercedese ja Ferrari vahe tervelt 145 punkti.

«Võistkonnal jagub motivatsiooni ja auto on hea. Tuleb lihtsalt hambaid ristis edasi pingutada,» võttis Arrivabene Ferrari hetkeolukorra lühidalt kokku.