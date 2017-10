Suure suuga austraallane lagunes finaalmängus täielikult

Maailma edetabelis 19. kohal paiknev Kyrgios pidi oma sõnu sööma. Nimelt on austraallane varem öelnud, et igaüks, kellel on hea serv, suudab hispaanlasest jagu saada.

Kaheksa serviässa löönud Kyrgiose laeks jäi vaid kolm geimipunkti. Tema närvid ütlesid juba kohtumise algul üles, kui austraallane polnud rahul kohtuniku otsusega. Kaheksanda asetusega mängumees elas viha reketi peal välja ning tema mäng lagunes täielikult.

Kõik neli murdepalli päästnud Nadal on käimasoleval aastal teeninud kuus turniirivõitu (sealhulgas Prantsusmaa ja USA lahtised). Austraallasest sai Nadal jagu tunni ja 32 minutiga.

«Minu jaoks on see väga oluline triumf,» sõnas Nadal mängujärgses intervjuus. «Meeldiv on omada sellist meeskonda selja taga. See on olnud suurepärane hooaeg,» lisas maailma esireket, kes muuhulgas tunnustas tubli nädala teinud finaalivastast.