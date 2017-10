Heino Enden Kalevi mängust: mehed, vastased ei võta teilt kohe palli ära, kui te ühe põrgatuse teete!

«See, et Kuban kuulub Euroopa tippude hulka, väljendus eriti ilmekalt nende agressiivsuses. Seetõttu ei jõudnud Kalev ka korralikelt positsioonidelt viskele ja tegi palju pallikaotusi. Mäng oli Kubani kontrolli all – mõlemal pool väljakut mängiti nii, nagu nemad tahtsid. Kaitses jäid meil just tagamehed Janari Jõesaar, Sten Sokk ja Branko Mirkovic selgelt liiga aeglaseks.

Rünnakul oli Kalevi mäng kartlik ja ümmargune. Ainult üksteisele söötes ei saa seda mängu mängida - teravus puudus täielikult. Mehed, ega vastased ei võta teilt kohe palli ära, kui te ühe põrgatuse teete!

Mirkovic vedas avapoolajal Kalevi mängu, aga teisel poolajal võeti ka tema täielikult kinni. Minu arvates temast regulaarset rünnakuteliidrit ei saa kujuneda – ta ei ole seda tüüpi mees. Janari Jõesaar hakkab vaikselt aru saama, kuidas Euroopas korvpalli mängitakse. Ta peab siiski metsikult tööd veel tegama, kui tahab kuskile jõuda. Aga potentsiaali temas muidugi on. Kristjan Kangur oli täna täielikult ansamblist väljas. Ta jäi selle mängu jaoks liiga aeglaseks. Ka Thomas van der Mars polnud päris valmis nii kõvaks mänguks, seevastu Cedric Simmons sulandus aja kuludes üha paremini mängu sisse.

Alar Varrakut ma vahetuste ajastamise osas ei kritiseeri – ta teab kõige paremini, kes kui palju mängida jõuab. Näiteks Mirkovic pidigi esimesel poolajal palju mängima, sest ta käsi oli ainsana kuum. Ja poolaja keskel Varrak ka andis talle selle vajaliku minuti puhkust.»