USA asepresident lahkus Margus Hundi koduklubi mängult Trumpi käsul

Pence lahkus väljakult pärast hümni, nähes, kuidas pallurid põlvitasid. Seejuures väitis Trump, et tegemist oli tema korraldusega: kui keegi põlvitab ja seejuures lugupidamatult riiki suhtub, peab Pence lahkuma.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen.

Pence teatas, et ei kavatse väärtustada ühtegi sündmust, mis on lugupidamatu USA sõdurite, lipu või hümni suhtes. Ühtlasi kinnitas ta toetust Trumpile.

I stand with @POTUS Trump, I stand with our soldiers, and I will always stand for our Flag and our National Anthem. pic.twitter.com/B0zP5M41MQ