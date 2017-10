Wilson andis siiski Tänakule käsud kätte

Tänaku ja Sebastien Ogier' peamine tiitlikonkurent Neuville katkestas 16. kiiruskatsel, kui tema masinalt tuli alt ära parem esirehv. Wilson otsustas seejärel, et targem on autod turvaliselt finišisse saada ning kuigi kolmandal kohal olnud Tänaku ja teisel kohal paiknenud Ogieri vahe oli väike (täpsemalt oli eestlane bossi otsusega päri.

«Pärast seda, kui Thierry katkestas, oli ilmselgelt talle oluline, et me mõlemad finišisse tuleks. Samamoodi mulle. Kuna oli ka võimalik power stage'i punkte koguda, oli suhteliselt oluline ka Wilsi jaoks, et me Thierryst mööda saaksime. Kui seal (järgmisel kahel rallil -toim) peaks libe või muda olema, on mõistlik eespoolt alustada ja igati hästi lõpetada.»

Neuville’i katkestamine ning Tänaku-Ogier’ poodiumikohad tähendavad, et M-Sporti edu Hyundai ees kasvas 83 punktile. Hooaja lõpuni on veel kaks rallit, kus ühel meeskonnal on võimalik teenida 86 silma. Sisuliselt tähendab see, et M-Sport on maailmameister – selle vääramiseks ei peaks mitte ainult Hyundai saama kahel viimasel etapil maksimumpunkte, vaid mitte ükski M-Sporti kolmest sõitjast ei tohiks jõuda ei Walesi ega Austraalia rallil finišisse.

Niipea, kui Ogier, Tänak või Elfyn Evans ühel pühapäeval finišijoone ületavad, teenivad nad minimaalselt neli punkti ehk kallutavad kaalukausi püüdmatult briti eratiimi kasuks.

Kaardilugeja Martin Järveoja lisas, et Wilson oli kindlasti väga rahul. «Tema näost oli näha, et ta oli väga õnnelik. Tiimile oli see järjekordselt väga edukas ralli ja kuna Hyundai mehed ei suutnud tulemust tuua, on Inglismaa pigem vormistamise küsimus.»

Tänak tõusis pilootide arvestuses teisele kohale, Ogier'st lahutab teda viimaste etappide eel 37 punkti.

«Reaalselt pole tiitel võimalik, paberi peal on. Rallivärk, eks näis, mis saama hakkab,» jäi Tänak vaoshoituks ning hindas enda võimalused minimaalseks. «Sellegipoolest on mingid kohad veel jagada ja arvan, et see peaks selleks aastaks piisav motivatsioon olema.»