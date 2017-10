Järveoja meenutas kaardilugejaks hakanud Grossile Märtini kuldset soovitust

Järveoja rääkis Kuku raadio autospordisaatele «Piloot», millist nõu ta Grossile annaks.

«Kui nad teevad testi, siis tuleb vaatama minna, mis näoga ta pärast esimest läbimist autost välja tuleb. Võib-olla siis tuleb hakata soovitusi jagama. Markko Märtin on siin öelnud kaardilugejatele: «Nii kui start käib, hakka kohe lugema, siis on kindel, et hiljaks ei jää». Eks paistab, WRC kõrval saab see päris suur katsumus olema. Aga on kuulda, et ta on kõvasti valmistunud ja see saab neil lõbus olema.»

Tänak ise rõõmustas, et saab kodus Saaremaal veidi ka puhata. «Tahaks korra metsa sees maakodus rahulikult magada, ilmselgelt arvan, et see on minu jaoks väike vaheldus. Paariks päevaks saab aja maha võtta,» rääkis ta, kuid lisas, et Grossiga ta lolli mängima ei lähe.

«Kindlasti on inimesi palju tulemas ja väga mingit pettumust ei tahaks valmistada. Tahaks uskuda, et selle autoga saab hästi sõita.»