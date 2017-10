Hyundai tiimiboss: võib-olla on meie auto õrn

Hyundai tiimipealiku Michel Nandan rääkis ETV spordisaatele, et Hyundai i20 võib olla hapram kui konkurentide toodang.

«See võib-olla probleem,» rääkis Nandan. «Kui millelegi otsa sõita, siis võib midagi autol puruneda. Võib-olla on meie auto õrn, kuid me ei saa selles osas enam midagi muuta.»

Neuville’i katkestamine ning Tänaku-Ogier’ poodiumikohad tähendavad, et M-Sporti edu Hyundai ees kasvas 83 punktile. Hooaja lõpuni on veel kaks rallit, kus ühel meeskonnal on võimalik teenida 86 silma. Sisuliselt tähendab see, et M-Sport on maailmameister – selle vääramiseks ei peaks mitte ainult Hyundai saama kahel viimasel etapil maksimumpunkte, vaid mitte ükski M-Sporti kolmest sõitjast ei tohiks jõuda ei Walesi ega Austraalia rallil finišisse.

Niipea, kui Ogier, Tänak või Elfyn Evans ühel pühapäeval finišijoone ületavad, teenivad nad minimaalselt neli punkti ehk kallutavad kaalukausi püüdmatult briti eratiimi kasuks.