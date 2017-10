EOK president: oluline, et eestlased osaleksid maailma spordi sisuliste otsuste langetamises

FMJD uude juhatusse kuuluvad Janek Mäggi (president, Eesti), Chen Zelan, (asepresident, Hiina), Harry Otten (rahvusvaheliste suhete juht, Holland), Jacek Pawlicki (turniiride direktor, Poola), Aare Harak (finantsjuht, Eesti), Juri Tsertok (peasekretär, Venemaa), Daniele Macali (noorte turniiride direktor, Itaalia).

«Oleme Janekiga koos töötanud alates 2007. aastast, mil ta valiti Euroopa Kabekonföderatsiooni presidendiks,» märkis senine Maailma Kabeföderatsiooni president Harry Otten, kes teatas kevadel, et ei plaani presidendiks uuesti kandideerida. «Eesti töö tiitlivõistluste korraldamisel on olud muljetavaldav. Tallinnas on peetud selle aja jooksul kahel korral Euroopa individuaalseid meistrivõistlusi, MM-matš. Igal aastal vähemalt üks tiitlivõistlus, mõnel aastal kaks. Homme selgub, kes võtab üle Janeki hea töö Euroopa kabeelu organiseerimisel.»

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et eestlased maailma spordiorganisatsioonide etteotsa pürgivad. «On oluline, et eestlased osaleksid maailma spordi sisuliste otsuste langetamises. See on võimalus rääkida kaasa alade arendamisel ning kujundada ka Eestile oluliste spordialade tulevikku.

Rahvusvahelistest spordiorganisatsioonidest saab Eestisse tuua ka uusi teadmisi, oskusi, kontakte ja muid ressursse spordi arendamiseks. Õnnitlen Eesti kabesporti tänase võidu puhul ning kutsun üles ka teiste alade esindajaid aktiivselt rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide juhtorganitesse kandideerima,» ütles Sõõrumaa.

«Eesti jaoks Maailma Kabeföderatsiooni peakorteri tulek Tallinnasse au ja tunnustus seni tehtud töö eest,» märkis Mäggi. «Võrreldes Euroopa kabe korraldustööga kasvab vastutus oluliselt, sest seni tegelesime peamiselt võistluste korraldamisega või nende korraldamisele kaasaitamisega üle Euroopa, siis nüüd tuleb seda teha kogu maailmas ning lisab ka töö rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides, reeglite ja reitingute välja töötamine, täiendamine ja arvestamine ning palju muud. Seetõttu on mul hea meel, et teise eestlasena pääses FMJD juhatusse Aare Harak, kellega koos seni kuulusime Euroopa Kabekonföderatsiooni juhatusse.»

«Janeki Maailma Kabeföderatsiooni presidendiks valimine on tunnustus Eesti Kabeliidu tööle viimase kahekümne aasta jooksul,» ütles Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. «Janek juhtis Eesti Kabeliitu 1999-2015 ning on Eesti Kabeliidu juhatuse liige siiani. Maailma Kabeföderatsiooni juhtimises on ta osalenud alates Euroopa Kabekonföderatsiooni presidendiks valimistest 2007. aastast, mil Tallinna kolis ka Euroopa Kabekonföderatsiooni peakorter.

Eesti kabe ja kabetajate jaoks tähendab see aga kindlasti palju tugevaid turniire Tallinnas ja Eestis, oluliselt avardunud võimalusi võistelda ning kindlasti ka tiitlivõistluste organiseerimisel palju enam kaasa lüüa. Euroopa kabe pealinna tiitli peame küll loovutada, kuid nüüd saame näidata, et me väärime ka maailma kabepealinna oma.»

Tulva ise valiti Euroopa Kabekonföderatsiooni uude juhatusse.