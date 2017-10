Šotimaa peatreeneri kummaline vabandus: oleme konkurentidest geneetiliselt maas

Šotimaa vajas Ljubljanas peetud viimases alagrupimängus Sloveenia vastu võitu, kuid pidi leppima 2:2 viigiga. Võidu korral oleks šotlased kindlustanud koha play-off’is, ent nüüd pääses sinna tänu paremale väravate vahele Slovakkia, kes alistas viimases voorus kindlalt Malta.

«Pidime valima meeskonna, mis suudaks vastaste pikkuse ja jõuga võistelda. See oli meie jaoks probleem, sest pidime iga palli pärast rohkem võitlema,» vahendab BBC Strachani sõnu. «Oleme neist geneetiliselt maas. Eelmises tsüklis olime Hispaania järel pikkuselt tagantpoolt teised. Võib-olla peaksime suured mehed ja suured naised kokku laskma ning vaatama, mis saab?» esines Strachan huvitava mõtteavaldusega.

Faktid toetavad siiski Strachani väidet, sest Šotimaa algkoosseis oli Sloveenia omast keskmiselt kolm sentimeetrit lühem. «Keegi ei saa öelda, et nad oleksid – ühte mängijat kõrvale jättes – meie meestest tehniliselt üle. Aga füüsilises plaanis on meil probleem. Võime võidelda ning puhta tahtejõu ja töökusega mänge võita, kuid see röövib palju energiat. Just nii seekord juhtuski,» sõnas peatreener.

Šotimaal oli nelja mängu järel neli punkti, sest kaotati Slovakkiale ja Inglismaale ning viigistati kodus Leeduga. Tsükkel lõpetati aga kuuest mängust nelja võidu ja kahe viigiga. «Mul oli au selle meeskonnaga töötada,» sõnas Strachan, kelle tulevik on lahtine. Ametis on ta olnud alates 2013. aastast. «Mängijatel on väga valus. Aga vahel pead haiget saama, enne kui midagi saavutad. Ma pole iial olnud nii vaikses riietusruumis. See vaikus tegi suisa haiget.»