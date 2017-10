Varrak leegionäri otsinguist: välistatud pole ka mõne NBA-st väljapudenenu palkamine

Tegu pole just üleliia halva uudisega, sest Kalev oleks testiperioodil viibinud tagamängija saatnud suure tõenäosusega niikuinii meeskonnas ära. Klubi otsib tema asemele märksa ründavama mängustiiliga meest.

«Eilne Kubaniga mäng näitas taaskord ära, et meil on vaja ühte teravamat tagamängijat juurde. Meie mäng jääb liialt mängujuhtide (Branko) Mirkovici ja (Sten) Soku keskseks. (Janari) Jõesaar küll aitab neid kohati, aga sellest üksi ei piisa,» sõnas Kalevi peatreener Alar Varrak täna Postimehele.

35-aastase juhendaja sõnul pole klubil palju aega uue mehe otsingutele kulutada, sest Ühisliigas seisavad juba sel kuul ees mängud lähirivaalide Permi Parma ja Saraatovi Avtodoriga. Lisaraha klubil hetkel võtta pole, mistõttu peab uus mängumees jääma Mažeikaga samasse hinnaklassi. Jutt käib seega kuupalgast, mis ei ületa mingil juhul 10 000 eurot.

«Uus mees tuleb leida nii kiiresti kui võimalik. Meil on paar mängijat radalil ja ma ei välista, et ta võiks juba sel nädalal Tallinna saabuda. Kuna kogu see asjaajamine agentidega pole aga nii lihtne, siis ei saa veel midagi lubada.»

Kas Kalev vaatab ka ookeani taha, kus lähiajal panevad NBA klubid lukku oma lõpliku koosseisu ning väljajääjad asuvad uusi meeskondi otsima?

«Jah, vaatame küll! Aga USA-st on mängijate toomine muutunud keerulisemaks, sest kui G-liigas (varasem D-liiga), kuhu NBA-st väljapudenejad võiksid suunduda, maksti varem 3-5 tuhat eurot palka, siis nüüd on sealsed klubid valmis ka üle 10 tuhande euro pakkuma,» lisas Varrak.