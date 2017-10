Räikkönen: Ferrari probleemid on veidrad

Nimelt on Ferrari kaotanud kahe viimase võidusõiduga tohutult väärtuslikke punkte. Sebastian Vettel alustas Malaisias viimaselt positsioonilt ning lõpetas sõidu neljandana, Räikkönen katkestas sõidu juba enne punaste tulede kustumist. Jaapanis saavutas kümnendalt kohalt alustanud Räikkönen viienda koha, Vettel keeras boksi võidusõidu algfaasis.

«See on natuke veider,» kommenteeris soomlane. «Olgu, laupäeval enne Malaisia etapi kvalifikatsiooni olid Sebastianil probleemid, aga ajasõidus on olnud kõik korras. Mure seisneb järgmises päevas, kus meid tabavad probleemid,» jäi 2007. aasta maailmameister nõutuks.

Seetõttu on meeskondlikus arvestuses suurenenud Mercedese edumaa Ferrari ees. Nimelt lahutab kahte meeskonda neli etappi enne hooaja lõppu koguni 145 punkti. «See pole hea,» sõnas Räikkönen. «Meil on päris hea kiirus olnud, aga kui me ruudulist lippu ei näe, pole sel mingisugust kasu. Peame oma probleemid lahendama.»

Sõitjate arvestuses jääb teisel kohal paiknev Vettel liider Lewis Hamiltonist maha 59 punktiga ning britt võib maailmameistritiitli kindlustada juba järgmisel etapil USAs.