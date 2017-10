Kolumbia staarmängija naaseb Madridi Reali?

2014. aasta maailmameistrivõistluste suurima väravaküti mängijaõigused kuuluvad Madridi Realile, kuid teadupärast liitus Rodriguez Bayerniga põhjusel, et meeskonda juhendas Carlo Ancelotti. Samad töötasid koos Realis, kus 26-aastane mängumees häid esitusi näitas.

Nüüd, kui Ancelotti vallandamise järel on Bayerni peatreener Jupp Heynckes, on kahtluse all Rodrigueze jätkamine Saksamaa tippklubis. Samal teemal võttis sõna Kolumbia rahvuskoondise loots Jose Pekerman. «Ma rääkisin Jamesiga. Palusin tal jääda rahulikuks hoolimata asjaolust, et just Ancelotti tema värbas,» rääkis Pekerman ning lisas, et polnud üllatanud, kui kuulis Ancelotti vallandamisest.

Väidetavalt on Bayernil õigus Rodriguez päriselt endale osta, kuid viimaste sündmuste valguses on see pigem ebatõenäoline. Real soetas kolumblase 2014. aastal AS Monacost 80 miljoni euro eest.

Rodriguez on kõikide sarjade peale kokku kandnud Bayerni vormi viies kohtumises, löönud ühe värava ja andnud ja ühe resultatiivse söödu.