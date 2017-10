Bamba Falli kehva mängu taga peitus terviserike

«Võib öelda küll, et olen pahane. Kogenud mängijad tegid rumalaid otsuseid. Ma ei tea, kas see oli ülehäälestatus, aga väljakul küll see välja ei paistnud,» ütles Roos.

«Küsimus ei ole selles, et Rapla oleks mehitatuse poolest sedavõrd palju üle olnud. Küsimus on selles, millega me ise hakkama ei saanud. Rünnakul rabistasime, kaitses ei jõudnud me positsioonidele,» jätkas Roos.

Kalevi ansamblist langes täna välja keskmängija Bamba Fall, kes viibis väljakul vaid 13 minutit. Ta viskas selle ajaga küll 9 punkti, kuid ei tundud end väljakul silmnähtavalt mugavalt. «Tal on siia jõudmisest saati olnud probleem seedimisega. Käisime temaga arsti juures ning saame homme analüüside vastused,» avaldas Roos.

Kuigi Falli katseaeg Kaleviga lõppeb sel nädalal, usub Roos, et keskmängijaga sõlmitakse püsiv leping. «Pigem ikkagi ta jääb võistkonda, küll ta saab ennast korda. Ta on meile vajalik lüli, aga praegu pole me tema kehva seisu tõttu õiget pilti kätte saanud. Tema kaitsepool jätab väga-väga soovida. Me ei jõua tema pealt nii palju lappida.»

Võitjate poolelt 16 silma visanud Gert Dorbek sõnas mängujärgselt, et sedavõrd suur võit Kalevi üle tuli talle üllatusena. «Teise ja kolmanda veerandja mängisime päris korralikult. Järgisime kaitses mänguplaani ning saime tänu sellele kiirrünnakutelt korve,» ütles ta.