Jalgpalli MM-valiksari: täna ma ei skoori

Asjaolu teeb kurioossemaks tõsiasi, et esimest tabamust pidid jalgpallisõbrad ootama koguni 36 minutit, kui numbrid tablool muutusid Makedoonia – Liechtenstein kohtumises. Mänguskoori avas Makedoonia kaitsja Visar Musliu ning kõigest kaks minutit hiljem duubeldas makedoonlaste eduseisu Aleksandar Trajkovski.

Õnneks või kahjuks ei olnud see ainus mäng, kus avapoolajal mänguvahend tee väravasse leidis. Islandi staarmängija Gylfi Sigurdsson lõi 40. minutil palli Kosovo koondise võrku. Selle tulemusega avapoolaeg saareriigis ka lõppes.

After 35 mins, what an exciting evening of #WorldCup Qualifiers we have going on #Football pic.twitter.com/xDsI1CktXI