Käsipalli otsepilt: meistriliiga uustulnuk võõrustab Aruküla

ENNE MÄNGU:



Coopil on tabelis üks võit, HC Tallinna üle, külalismeeskond on seni võiduta. Mullu jõudsid arukülalased veerandfinaali, kus jäid kahel korral napilt alla HC Viimsi/Tööriistamarketile.

Martin Noodla: Coop on soosik

Kolme kaotusega hooaega alustanud Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla arvas, et Coop on kindlasti soosik. «Nad on lihtsalt füüsiliselt paremas vormis, sest meie erilist hooaja ettevalmistust teha ei saanud. Aga oleme iga mänguga paremaks läinud ja loodetavasti see trend jätkub,» sõnas Noodla.

«Tegeleme endiselt logistikaga, et kõik kenasti paika loksuks. Hetkel teeme nädalas kaks trenni Arukülas ja kaks Tallinnas, aga alati ei saa kõik kohal olla,» kirjeldas Noodla. «Meeskond on noor ja ehitame seda veidi pikema perspektiiviga, kuid usun, et mõistuse ja hea võitlusvaimuga saame Coopile vastu küll.»

Coopi peatreener Kalmer Musting oli kindel, et vastased tulevad Põlvasse võidu järele.«Ent sama soovime meiegi. Viimane mäng Kehras oli keskpärane ja nii on teisipäeval hea test, näitamaks, et hooaja alguse hoog polnud vaid sähvatus. Mõlemad meeskonnad tahavad võita ja nii usun, et on tulemas põnev kohtumine,» arvas Musting.