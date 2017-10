Kuku «Spordireporter»: mis on mees- ja naissportlaste palgalõhe põhjused?

Saate teises pooles saavad vastatud kuulajate küsimused ning arutetakse veidi pikemalt mees- ja naissportlaste palgalõhe põhjuste teemal. Norra meeste jalgpallikoondis otsustas osa neile ette nähtud preemiarahast naiskonnale anda ja seeläbi koondise esindamise eest saadavad tasud võrdsustada, aga suures plaanis on meessportlased palk naiskolleegide omast pea kõigil aladel oluliselt suurem. Miks see nii on ja kas olukord võib muutuda?