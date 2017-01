Ogier võidab ka kõige halvema stsenaariumi korral

«Mul on mitu varianti, kuid pean neid veel hindama, et teha parim võimalik valik. Tahaksin otsuse kiiresti ära teha, kuid olen jätkuvalt Volkswageni lepinguga seotud,» kommenteeris neljakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier oma ebaselget tulevikku. Sisuliselt kohe pärast Walesi rallit avalikuks tulnud uudis Volkswageni taandumisest MM-sarjast on rallimaailmas kirgi kütnud juba kaks nädalat. Üleeile teatas Prantsusmaa meedia, et Ogier sõlmib esmaspäeval lepingu M-Spordiga, kuid mehe enda sõnul on olukord veidi keerulisem.