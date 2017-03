Kui suured on X-mängude auhinnarahad?

USAs on tavapärane, et tippsportlaste palgad on ajakirjandusest vabalt leitavad, kuid selgub, et X-mängude auhinnafond ei olegi avalik info. Mitmel pool on siiski kirjutatud, et X-mänge korraldav telekanal ESPN jagab osalevate sportlaste vahel ära kolme miljoni USA dollari suuruse auhinnafondi.