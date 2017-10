Eesti curlinguvõistkond on MMil alagrupis kolmandal kohal

Võistlus toimub viies grupis ja Eesti võistkond võistleb A-alagrupis. Seni alistas Eesti võistkond (Andres Jakobson, Margit Peebo, Tarmo Vähesoo ja Marcella Tammes) Jaapani ja Walesi esindused ja kaotas Sloveeniale ja Ungarile. Alagrupi esikohal on Venemaa võistkond kolme võiduga ning teisel positsioonil on Walesi esindus kahe võidu ja ühe kaotusega.

Eesti võistkonna kapten Andres Jakobson ütles võidumängu kommenteerides: «Loodame, et meil õnnestub võidumomenti säilitada. Vastased on tugevad ja üritame praegu korralikult välja puhata, et valmistuda ette järgmiseks mänguks alagrupi liidri ja valitseva maailmameistri Venemaa vastu.»

Venemaa vastu mängib Eesti võistkond kolmapäeval, kohtumine algab Eesti aja järgi hommikul kell 9.00.

Kokku võtab segavõistkondade MM-ist osa 38 võistkonda üle maailma. Maailmameistrivõistlused segavõistkondade seas toimuvad Šveitsis, Champerys´is 14. oktoobrini.