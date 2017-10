Ootamatu pööre Tänaku tuleviku osas

«Infole lähedal seisva allika sõnul on Toyota ja Tänaku diil tehtud,» kirjutas Clark.

Tänak ise rääkis Kataloonia rallil, et otsustab oma tuleviku lähiajal. «Tuleb valida parim meeskond – tahan olla tulevikku silmas pidades nii heas positsioonis kui võimalik,» selgitas saarlane. «Tuleb ringi vaadata ja otsustada, kus on parim šanss MM-tiitlile sõita. Valik peab olema nutikas.»

Told by a very well placed source that Tanak's move to Toyota is a done deal. Tell you why I think it's a bit of a gamble from the KT later — Colin Clark (@voiceofrally) October 10, 2017

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen on korduvalt Postimehele kinnitanud, et Tänak on nende vaateväljas. «Eks mingid muudatused tiimis ikka toimuvad ja sõitjate nimekiri on üks kõige olulisematest teemadest, mille kallal ikka veel tööd teeme. Me alles mõtleme, kas meie eesmärk on järgmisel hooajal võidelda kõigi kolme autoga meeskondlikule MM-tiitlile, ja see otsus peaks sündima juba peagi. Ma tahan, et me saaks oma rivistuse välja kuulutada praeguse ja Walesi ralli vahel. Hetkel ma selleks aga veel valmis pole.»

Pole mingi saladus, et Mäkinen on Tänaku ande suur austaja («Ott on oma taset pööraselt tõstnud, olles hooaja teisel poolajal kõige parem sõitja.») ning meie esisõitjast rääkides muigab ta kavalalt. Klapib ka ajastus: eestlane räägib mõnest nädalast, soomlane samuti…